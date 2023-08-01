"Привіт, СРСР": окупанти запровадили дрес-код для вчителів у Маріуполі, — Андрющенко

За словами радника мера міста, жінкам заборонять фарбувати волосся та користуватися косметикою, а чоловікам — мати бороду. Натомість вчителі повинні носити класичний одяг.

З 1 вересня у школах Маріуполя окупанти запровадять дрес-код для вчителів, зокрема жінкам заборонять фарбувати волосся, користуватися косметикою, а чоловікам — не дозволено відрощувати бороду. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"У Маріупольських школах з першого вересня запроваджено пекельний дрес-код", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що жінкам-вчителям заборонено фарбувати волосся, користуватися будь-якою косметикою. Натомість вони повинні мати сірий одяг класичного типу. Також їхня зачіска повинна бути короткою, жінкам з довгим волоссям потрібно буде збирати його в кінський хвіст або пучок.

Тоді як чоловіки повинні бути без бороди, гладенько виголені. З одягу необхідно мати класичний костюм та краватку.

"Привіт, СРСР. Ми так сумували за тобою (насправді — ні). Якщо чесно, це так тригерить і примушує згадувати ОШ#7 (освітню школу №7, — ред.) у Жданові (назва Маріуполя, яка використовувалася з 1948 по 1989 роки, — ред.). Та нескінченно довгі тижні покарань за порушення дрес-коду учнем … Але, то були 80-ті. Тепер, 21 сторіччя, але Маріуполь хтось відштовхнув назад в середньовіччя", — заявив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, Фокус писав, що 1 серпня в Центрі національного спротиву заявили, що на тимчасово окупованих територіях ворог почав розшукувати дітей, які не пішли до російської школи. Крім цього, окупанти погрожують позбавленням батьківських прав тим громадянам, діти яких не пішли до школи.

26 липня постійний представник України в ООН Сергій Кислиця повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення на територію Білорусі ворог відправив близько 3000 українських дітей.