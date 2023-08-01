"Коментувати мають військові": Пєсков відреагував на атаку БПЛА по Москві 1 серпня

Прессекретар президента РФ зазначив, що влада має намір зробити кроки, які б запобігли можливим атакам у майбутньому, і більше додати йому нічого.

У Кремлі прокоментували нову атаку БПЛА по одному з бізнес-центрів Москви. Розуміють, що загроза існує надалі. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ 1 серпня.

За його словами, загроза для російських регіонів нібито очевидна, і влада збирається вжити найближчим часом заходів, які б цьому запобігли.

У який саме спосіб вони збираються це робити — невідомо, коментарів з цього приводу не прозвучало.

"Коментувати атаки з експертного погляду мають військові, мені нічого додати до заяв Міноборони", — йдеться в повідомленні.

До слова, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова раніше порівнювала атаки БПЛА по Москва-сіті з терактами, що сталися 11 вересня 2001 року в США. Вона звинуватила Київ у тому, що він нібито користується методами терористів.

"Давайте подивимося інший приклад — 11 вересня, вежі-близнюки. Колосальна кількість жертв, але методологія та сама. Москва-Сіті — цивільний об'єкт, у якому не тільки розташовані офіси, бізнес-центр, а й житлові приміщення, велика кількість житлових квартир, а також адміністративні будівлі цивільного блоку, які не мають до військового блоку жодного вiдношення", — ідеться в повідомленні.

При цьому прессекретар президента Дмитро Пєсков вважає, що ці події не мають нічого спільного.

Нагадаємо, 1 серпня на території Росії пролунали нові вибухи. Пізніше виявилося, що це була атака БПЛА на "Москву-Сіті". Вибухи пролунали в тій самій будівлі, що й кількома днями раніше. За даними МНС Росії, внаслідок атаки безпілотників у Москві у вежі "IQ-кварталу" було розбито скло на площі 150 квадратних метрів.