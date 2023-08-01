"Придивляється до досвіду вагнерівців": Лукашенко планує створити контрактну армію

Білоруський лідер заявив, що не шкодує про своє рішення залишити ПВК "Вагнер" на території республіки, де для них створено військові табори.

Олександр Лукашенко 1 серпня на зустрічі з жителями агромістечка Біловезький заявив, що в республіці планують активніше створювати контрактну армію, повідомляє БЕЛТА.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і тисячі його бойовиків перебралися в Білорусь після провалу збройного заколоту в Москві. На території РБ для найманців було створено табір, у якому проходять підготовку білоруські військові. Лукашенко зазначив, що з його ініціативи певна частина ПВК "Вагнер" залишиться в Білорусі. Про своє рішення він "не шкодує" і хоче залишити найманців служити у ЗС Білорусі.

"І, відштовхуючись від них, більш активно створювати контрактну армію", — заявив президент Білорусі.

За його словами, строковики — це молоді хлопці, яким по 18 років. Вони відслужили і пішли, але щоб воювати або захищати країну потрібні досвідчені люди, для яких армія — це професія.

"Там (у контрактній армії — ред.) переважно офіцери, це їхня професія — воювати або захищати країну. Кажуть, це й дешевше. Тому ми придивляємося до цього досвіду, щоб у майбутньому себе захистити. Тільки в цьому наша мета", — заявив Лукашенко.

Також він додав, що Білорусь зброєю не брязкає, але готова захищатися, а противник ніколи не нападе, якщо бачитиме, що отримає відповідь.

"Я не хочу, щоб мій народ, особливо при мені, воював. Тому ви не переживайте. До війни ми не прагнемо, і думаю, що все буде нормально", — підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, 1 серпня ми писали про те, що ПВК "Вагнер" може стати основним партнером з навчання військових Білорусі. "Вагнерівці" можуть замінити російських військових у навчанні білоруської армії.

Крім цього, у мережі з'явилася інформація про те, що Пригожин відкликав з відпустки всіх найманців ПВК "Вагнер". Російські найманці будуть змушені прибути на полігони Білорусі за наказом глави формування.