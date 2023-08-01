Мобілізація в серпні: кого відправлять на фронт і що чекає на чоловіків без бойового досвіду

За словами представника Полтавського обласного ТЦК Романа Істоміна, навчання для чоловіків без досвіду триває щонайменше один місяць, а якщо вони мають особливий фах, то воно може зайняти й триваліший термін.

В умовах воєнного стану в Україні триває загальна мобілізація. У серпні мобілізують усіх — як придатних, так і обмежено придатних за станом здоров'я. Про це розповів представник Полтавського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) Роман Істомін виданню Leopolis. News.

Які спеціальності потрібні в армії

За словами Істоміна, в армії потрібні фахівці з усіх військових напрямів:

піхота;

танкісти;

артилеристи;

льотчики;

десантники.

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Як розповів Істомін, особи, які вже служили, прямують у пункти постійної дислокації військових частин, де проходять 3-4 тижні бойового злагодження. А тих, хто не має військового досвіду і давно не проходив службу, відправляють у навчальні центри.

Навчання для чоловіків без досвіду триває не менше одного місяця. Якщо вони мають особливий фах, окрім стрільця, навчання може займати більше часу.

Що змінилося з 1 серпня

З 1 серпня мобілізація триватиме, видача повісток військовозобов'язаним буде продовжена.

Також набуває чинності закон, що дозволяє військовослужбовцям строкової служби добровільно стати мобілізованими. Це стосується осіб, строк служби яких закінчився в період дії воєнного стану, але службу було продовжено понад встановлені строки, і вони прослужили щонайменше шість місяців у період воєнного стану.

Крім того, було розширено перелік сфер, у яких можуть бути заброньовані працівники для проходження військової служби.

Зміни торкнулися також надання відстрочки від служби для осіб, які доглядають за родичами. Відстрочка надаватиметься тільки в разі, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших осіб, здатних забезпечити догляд за людиною з інвалідністю.

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