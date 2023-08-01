Із 1 серпня не всі внутрішньо переміщені особи отримають виплати, — Верещук (відео)

Українці, які перебувають за межами держави понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих на це причин, позбавляються відповідних виплат від держави.

Виплати для внутрішньо переміщених осіб в Україні автоматично були пролонговані з 1 серпня, але на них претендувати зможуть не всі. В ефірі телемарафону "Єдині новини" Ірина Верещук, керівниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомила подробиці.

Вона зазначила, що була ухвалена постанова, яка стосується тих, хто не має статусу ВПО. Вона стосується тих, хто не є внутрішньо переміщеними особами по факту, або виїхали та постійно проживають за межами держави, або повернулися до своїх домівок. За її словами, такі громадяни вже не є внутрішньо переміщеними особами.

"Такі більше не отримуватимуть виплати", — пояснила Верещук.

За її словами, є певні винятки. Це стосується випадків, коли, наприклад, українські громадяни поїхали на навчання, у супроводі хворої особи-члена родини, відрядження.

Хто з ВПО не отримає виплати з 1 серпня

У постанові Кабміну пописані норми, які стосуються тих, хто не отримає виплат. Зокрема:

українці, які перебувають за межами держави понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих на це причин;

повернулися до раніше покинутого місця проживання;

перебувають у в'язницях або були засуджені за колабораціонізм.

Припинення виплат ВПО з 1 вересня для окремих категорій

Кошти від держави не отримуватимуть також і громадяни, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати. Із 1 вересня виплати припинять таким громадянам:

українці, які від моменту ухвалення відповідної постанови придбали новий транспортний засіб (із року випуску якого минуло менш ніж 5 років);

придбали на суму понад 100 тисяч грн земельну ділянку, будинок чи квартиру;

купили іноземну валюту, а також банківських металів на загальну суму понад 100 000 грн;

зберігають на депозитному банківському рахунку кошти в загальній сумі понад 100 000 грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж ті, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що в уряді відтермінували нові правила допомоги ВПО. Норми спрощували оформлення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в Україні.