У Канцелярії Дуди заявили про невдячність Києва: українське МЗС викликало посла Польщі

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що україно-польська дружба сильніша за політичні висловлювання.

До Міністерства закордонних справ України викликали посла Польщі після різких висловлювань міністра Канцелярії президента Марціна Пшидача. Про це повідомляє прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

"1 серпня до МЗС України був запрошений посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький через висловлювання міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача", — йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, під час зустрічі посол Польщі наголосив, що заяви Пшидача про нібито невдячність українців за допомогу, яку їм надають західні партнери, є неприйнятними та не відповідають дійсності.

"Переконані, що українсько-польська дружба набагато глибша за політичну доцільність. Політика не повинна ставити під сумнів взаєморозуміння і міцність відносин наших народів", — повідомив Ніколенко.

У МЗС України додали, що жодні заяви "не завадять спільно здобути в боротьбі мир і побудувати спільне європейське майбутнє".

Нагадаємо, 1 серпня керівник Офісу міжнародної політики президента Республіки Польща Марцін Пшидач в інтерв'ю польським ЗМІ заявив, що Варшава надала Києву велику підтримку, і у відповідь "варто було б почати цінувати" це. Висловлювання прозвучали на тлі конфлікту з блокуванням експорту українського зерна через Польщу.

В Офісі президента України висловлювання Пшидача називали "маніпуляцією" і "грою на кон'юнктурні інтереси", що не має нічого спільного з дійсністю.

"Реальність — це дружній і відкритий діалог президентів України та Польщі, між якими присутній високий рівень взаєморозуміння і взаємної довіри", — написав у Facebook заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

Фокус писав 12 липня, що міністр оборони Британії Бен Воллес також висловлювався про невдячність України за допомогу, яку їй надають західні партнери. При цьому він додав, що країни Заходу — не Amazon, і не можуть виконувати всі запити України.

Пізніше міністр Воллес виправдався за свої слова, зазначивши, що його заяви були неправильно витлумачені.