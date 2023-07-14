"Захід — не Amazon для України": в РНБО пояснили слова голови Міноборони Великої Британії

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що заява Бена Воллеса "про Amazon" не відображає його справжньої позиції. За його словами, якби всі країни допомагали, як Велика Британія, "ситуація в Україні була б іншою".

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Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяву голови Міноборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що його західні країни не варто розглядати як Amazon для України, сказав, що, судячи з усього, з його боку це було застереження, зроблене на емоціях, яке навіть не варто обговорювати. Про це повідомляє The Guardian.

"Я б не приділяв цьому стільки уваги, — сказав Олексій Данілов в інтерв'ю британським журналістам у Києві напередодні, 14 липня. — Кожен може щось сказати на емоціях і потім шкодувати про сказане. Я точно знаю, що це не його справжня позиція".

12 липня Воллес розкритикував українське керівництво, сказавши про те, що західних союзників сприймають як магазин Amazon — демонструють списки купівель озброєнь і не висловлюють достатньо подяки за військову підтримку.

"Хоч-не-хоч, людям хочеться бачити трохи подяки", — сказав британський міністр.

Данілов також зазначив, що "якби всі країни допомагали Україні так, як Велика Британія, ситуація була б зовсім іншою".

Він нагадав, що, зокрема, саме завдяки підтримці британців Україна змогла вистояти в перший період масштабної війни, і також наголосив на допомозі США в той період.

"Першою людиною, з якою наш президент говорив на початку війни, був Борис [Джонсон]. Я зберігаю запис цієї історичної бесіди", — сказав він.

І хоча Володимир Зеленський їхав на саміт НАТО у Вільнюсі, бувши незадоволеним відсутністю надійних гарантій того, що Україну візьмуть до Альянсу, все ж таки повертався вже у піднесеному настрої та наголосив на тому, що країни G7 зобов'язалися допомогти зробити Україну вільною, незалежною, демократичною та суверенною країною.

Позиція Бена Воллеса

У п'ятницю, 14 липня, Воллес пояснив свої слова, сказавши, що його заява про те, як краще надавати підтримку Україні, викликала безліч відгуків, але її неправильно витлумачили. Свій пост голова британського Міноборони опублікував у Facebook.

Воллес нагадав, що він був серед тих, хто вимагав розширення підтримки української армії, коли на початку повномасштабного вторгнення постачання озброєнь Києву були набагато стриманішими, ніж зараз.

"Я говорив про складнощі, які можуть виникнути в той час, коли ми рухаємося до спільної мети — допомогти Україні отримати все необхідне, щоб дати відсіч незаконному вторгненню", — пояснив він.

Міністр додав, що говорив, що Україні потрібно іноді визнавати, що в багатьох країнах і парламентах деяких країн немає настільки сильної підтримки, якщо порівняти з Великою Британією.

"Це був коментар не стільки про уряди, скільки про громадян і депутатів міжнародної спільноти, — зазначив він. — Нам пощастило, що населення Великої Британії та всі партії в парламенті підтримують зусилля з оснащення України".

Також Бен Воллес згадав про те, що рейтинг підтримки України серед британців один із найвищих у Європі — понад 70%.

За словами Воллеса, його коментарі стосувалися зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконувати в тому, що Києву потрібна підтримка.

Міністр сказав, що слова про "Amazon" прозвучали торік, і що зводилися до того, що українсько-британські відносини — це партнерство, а не транзакції.

"Особисто я продовжуватиму підтримувати Україну стільки, скільки це знадобиться", — сказав він, зазначивши, що у парламентах інших країн деколи виникають конфлікти інтересів, а Україна і Велика Британія мають заохочувати кампанію підтримки за допомогою фактів і дружби.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після слів голови британського Міноборони про "Amazon", сказав, що Україна завжди дякувала союзним країнам за підтримку.

Також повідомлялося, що впродовж повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Велика Британія йшла в авангарді в тому, що стосується військової допомоги Києву: першою почала постачати танки, далекобійні ракети та навчати бійців ЗСУ.