З початку війни армія РФ пошкодила в Україні 274 культурні пам'ятки, — ЮНЕСКО

Станом на кінець липня достеменно відомо про пошкодження 117 релігійних об’єктів, 27 музеїв, 98 історичних будівель, 19 пам’ятників, 12 бібліотек та архіву.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року, міжнародна організація ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 об’єктів культури. Про це повідомляє пресслужба установи.

Зазначається, що ЮНЕСКО все ще проводять попередню оцінку збитків, завданих російськими загарбниками.

"Організація також розробляє разом із партнерами механізм незалежної скоординованої оцінки даних в Україні, включаючи аналіз супутникових знімків, відповідно до положень Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", — сказано у повідомленні.

ЮНЕСКО повідомляє, що станом на 26 липня 2023 року підтвердила пошкодження з 24 лютого 2022 року 274 об’єктів:

117 релігійних об’єктів;

27 музеїв;

98 будівель, що мають історичну або мистецьку цінність;

19 пам’ятників;

12 бібліотек;

1 архів.

Також в організації підтвердили, що армія РФ пошкодила культурні об’єкти у 14 областях України, найбільше задокументовано пошкоджень у Донецькій області.

Кількість пошкоджених об’єктів культури по областях:

Донецька область — 78 об’єктів;

Харківська область — 55 об’єктів;

Київська область — 38 об’єктів;

Луганська область -33 об’єкти;

Чернігівська область -17 об'єктів;

Запорізька область — 12 об’єктів;

Сумська область — 12 об’єктів;

Одеська область — 8 об’єктів;

Миколаївська область — 8 об’єктів;

Херсонська область — 6 об’єктів;

Житомирська область — 3 об’єкти;

Вінницька область — 2 об’єкти;

Дніпропетровська область — 1 об’єкт;

Львівська область — 1 об'єкт.

До слова, 29 липня до Одеси прибула місія ЮНЕСКО для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом від 19 до 23 липня.

Російські окупанти уночі 23 липня здійснили масований ракетний удар по Одесі. Постраждали житлові будинки, будівля адміністрації, Будинок вчених і Спасо-Преображенський собор УПЦ. Одна людина загинула, 22 отримали поранення, 14 громадян, троє з яких — діти, були госпіталізовані до лікарні. Також, під час російського обстрілу Одеси у ніч на 23 липня, ворог фактично знищив вівтарну частину Спасо-Преображенського собору. Її доведеться зносити.