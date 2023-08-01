У Батумі затримали двох громадян України під час акції проти круїзного лайнера з росіянами

Усім затриманим під час мітингу в грузинському місті ставиться у провину "дрібне хуліганство" і "непокора поліції".

У грузинському Батумі під час акції проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами на борту затримали двох громадян України. Про це повідомляє місцева служба "Радіо Свободи".

За інформацією журналістів, серед затриманих громадянка України Марина Чобанян. Її перевезли в Озургеті, де вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. А також громадянин України Дмитро Закревський. Його місцеперебування поки що невідоме.

ЗМІ повідомляють, що всім затриманим на акції в Батумі 31 липня ставиться у провину "дрібне хуліганство" і "непокора поліції".

Що відомо про протести проти Astoria Grande

31 липня в Батумі відбулася чергова акція проти круїзного лайнера Astoria Grande, який прибув у грузинський порт на зворотному шляху з Туреччини. На борту було приблизно 800 осіб, більшість із них громадяни Росії. Лайнер здійснював круїз за маршрутом Сочі-Брабзон-Батумі-Амасра-Стамбул-Сочі. Серед пасажирів були ті, хто підтримує російсько-українську війну.

В акції брали участь студенти, опозиціонери та громадські активісти. Мітингувальники скандували "Абхазія — це Грузія" і вимагали, щоб лайнер покинув грузинський порт. Автобус, на якому пасажирів лайнера повезли в місто, оточили натовпом і освистали, закидавши транспорт пляшками і яйцями.

Акція супроводжувалася сутичками з поліцією. За інформацією ЗМІ, затримано 23 людини. За даними російських ЗМІ, після мітингів Astoria Grande більше не заходитиме в грузинський порт.

Як відомо, вперше лайнер прибув у порт Батумі 27 липня. Того ж дня протести відбулися в Батумі та Тбілісі. Мітингувальники були обурені відповідями деяких російських туристів, які заявили, що підтримують дії РФ у війні з Грузією 2008 року і вважають, що їхня країна "звільнила Абхазію від грузинів".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала учасників протесту. А ось міністр економіки та сталого розвитку Грузії Гурам Гурамішвілі заявив, що Astoria Grande не перебуває під санкціями, а тому може вільно переміщатися.