Відвідували Абхазію: у Батумі активісти прогнали росіян, які прибули на круїзному лайнері (фото)

Круїзний лайнер Astoria Grande, який прибув до Батумі, зареєстрований на Сейшельських островах, а тому не потрапляє під міжнародні санкції.

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Круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами на борту, який вранці 27 липня прибув у Батумі, покинув порт після акції протесту представників опозиційних партій Грузії. Про це пише Ехо Кавказу.

На борту перебували 800 пасажирів. Більшість із них громадяни РФ.

За інформацією ЗМІ, причиною протестів стали заяви деяких туристів. У розмові з журналістами грузинського телеканалу Мтаварі Архі, росіяни, які зійшли з трапа круїзного лайнера, повідомили, що "звільнили Абхазію від грузинів".

"Вони просили, ви ж на них із танками пішли. Я була в Абхазії та бачила всі будинки без вікон. Тому що всі від вас були розбиті. Росія Абхазії допомогла", — сказала в розмові з журналістами одна з пасажирок лайнера. Відео опублікували в новинному Telegram-каналі "Батумчик".

Також деякі пасажири лайнера зізналися журналістам, що відвідували Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства.

Акції протесту відбулися в Тбілісі та в Батумі. Учасники мітингів розгорнули плакати "Росія позбавляє нас нашої батьківщини, життя і майбутнього", "ні політиці зросійщення", "уряд Грузії не зможе зробити з грузинського народу росіян". У ЗМІ також повідомляють, що в Тбілісі кілька громадських активістів спалили російський прапор біля будівлі парламенту.

Фото: Эхо Кавказа Фото: Эхо Кавказа Фото: Эхо Кавказа Фото: Эхо Кавказа

Про те, що круїзний лайнер із російськими туристами прибуде з Сочі в Батумі, зняли сюжет на пропагандистському телеканалі "Россия-1". У матеріалі повідомили, що рейс стане пілотним, він з'єднає Росію і Туреччину. Лайнер зробить зупинку в грузинському порту "за бажанням" російських і турецьких пасажирів. Туристам запропонують відвідати визначні пам'ятки Батумі та скуштувати страви місцевої кухні.

Як писали у виданні Тбіліський тиждень із посиланням на Агентство морського транспорту Грузії, круїзний лайнер ASTORIA GRANDE зареєстровано на Сейшельських островах від імені компанії Goodwin Shipping Limited, він не підпадає під міжнародні санкції. Він виконує звичайний комерційний рейс

В Агентстві додали, що постійно інспектують судна, які входять до грузинських морських портів, і перевіряють, чи не перебувають вони, чи їхні власники в санкційних списках.

Фокус раніше писав 4 липня, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка перебуває під санкціями України, запускає для росіян транзитні рейси — з Москви до Ніцци через Тбілісі.