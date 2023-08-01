"Ясний сигнал усьому світу": ЗС РФ готові посилити боєздатність армії Алжиру, — Шойгу

За словами голови Міноборони РФ, Росія нібито завжди підтримувала право кожної країни на ухвалення суверенних рішень з усього спектра міжнародних і внутрішньодержавних питань.

У вівторок, 1 серпня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів зустріч із начальником штабу Національної народної армії Алжиру Саїдом Шангріхом у Москві. Шойгу заявив, що війська РФ готові допомогти Алжиру підвищити бойові можливості збройних сил. Про це повідомляє ТАРС.

"Ми дали ясний сигнал усьому світу про те, що Росія й Алжир націлені проводити незалежну зовнішню політику і відстоювати свої національні інтереси, попри безпрецедентний тиск Заходу", — заявив Шойгу.

За його словами, Росія завжди підтримувала право кожної країни на ухвалення суверенних рішень з усього спектра міжнародних і внутрішньодержавних питань, особливо пов'язаних із забезпеченням національної безпеки.

Західні ЗМІ вважають такий розвиток подій черговою ознакою того, що РФ прагне посилити свій вплив на африканському континенті. Останніми роками підтримувані Росією найманці з ПВК "Вагнер" брали участь у конфліктах у Лівії, Мозамбіку, Малі, ЦАР і Судані.

Така заява пролунала за кілька днів після того, як Кремль провів саміт із представниками африканських країн у Санкт-Петербурзі, на якому президент РФ Володимир Путін пообіцяв безоплатно відправити тисячі тонн російського зерна в шість країн Африки.

Представники Алжиру теж брали участь у саміті, але безкоштовне зерно їм не обіцяли.

Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун відвідував Москву з державним візитом у червні, під час якого підписав декларацію про стратегічне партнерство.

Путін, зі свого боку, називає Алжир ключовим партнером в арабському світі та в Африці. За його словами, РФ хоче активізувати енергетичні та військові зв'язки.

Нагадаємо, що, за інформацією Financial Times, Путін готується до ще більшої й тривалішої війни в Україні.

Також повідомлялося, що, за словами російського президента, РФ у 2022 році виробила понад 150 000 тонн зернових, а Україна — близько 55 млн тонн.