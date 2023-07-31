Путін готується до ще більшої і тривалішої війни в Україні, — Financial Times

За даними журналістів, російський диктатор може тимчасово відступити, але тільки щоб підготуватися до більшої і тривалішої війни.

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, збільшує готовність своєї країни до можливості ще більш тривалої та інтенсивної військової активності. Про це пише Financial Times.

На думку аналітиків видання, зміни, внесені до закону про мобілізацію в Росії, можуть свідчити про готовність країни до можливості більш тривалої та серйозної військової активності. Критичні зміни в законах, які були схвалені 28 липня в Російській Федерації, включають:

збільшення призовного віку до 30 років;

заборона на виїзд призовників з РФ з моменту розміщення повістки в реєстрі;

збільшення штрафів до 30 тисяч рублів за неявку до військкомату за повісткою.

Ці зміни можуть вказувати на прагнення зміцнити військову мобілізацію і підвищити готовність до можливих військових дій у майбутньому.

"Ініціатива, що дає змогу Кремлю відправити на війну ще сотні тисяч людей, проливає світло на сумну правду: замість того, щоб шукати вихід зі своєї катастрофічної війни проти України, Володимир Путін готується до ще більшої війни", — пише в статті директор російського "Центру Карнегі" в Берліні Олександр Габуєв.

На думку експерта, як в Україні, так і на Заході, є віра в те, що Путін стикається з труднощами і опинився в глухому куті. Українська армія поступово відвойовує окуповані території, а санкційний тиск на Росію продовжує наростати.

Проте, незважаючи на застосовані санкції і внутрішній конфлікт усередині "веж Кремля", путінський режим залишається впевненим у тому, що може протягнути тривалу війну.

Військовий бюджет Кремля все ще наповнений грошима продажу енергоносіїв. На думку економістів, російський центральний банк може піти на подальшу девальвацію рубля. Це полегшить виплати військовим РФ, співробітникам оборонної промисловості та спецслужбам.

"Що стосується самої війни, то Кремль, як і раніше, здається, не стурбований українським контрнаступом. Навіть якщо Київ доб'ється великих успіхів, Кремль може відмахнутися від них як від тимчасових. Путін робить ставку на те, що російська людська сила, яку потенційно можна мобілізувати, у 3-4 рази більша за українську, і єдине нагальне завдання — мати можливість задіяти цей ресурс, коли заманеться, мобілізувати набагато більше чоловіків, озброїти їх, навчити і відправити воювати", — пише Габуєв.

Нагадаємо, що 13 липня президент США Джо Байден упевнений, що війна в Україні не може тривати роками, оскільки армії РФ не вистачить ресурсів і можливостей.

Крім того, президенту РФ Володимиру Путіну стає дедалі важче фінансувати дорогу війну проти України. Його рятувальне коло засноване на "безжальній канібалізації" виробничої економіки.