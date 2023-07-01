Перетворює на канібала: Путін знищує російську економіку, щоб урятувати себе, — Times

За словами журналістів, економічна продуктивність РФ деградує. Кремлю доводиться "обдирати" еліти й російський народ, щоб продовжувати війну з Україною.

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Президенту РФ Володимиру Путіну стає дедалі важче фінансувати дорогу війну проти України. Його рятувальне коло засноване на "безжальній канібалізації" виробничої економіки. Про це пише видання Time.

Повідомляється, що багато західних коментаторів стверджують, що Путін витягує мільярди з експорту для фінансування вторгнення в Україну завдяки високим цінам на сировину, слабким західним санкціям та ухиленню від них. Однак вартість енергоносіїв впала з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Росія зараз ледь досягає рівня беззбитковості з продажу нафти, а небажана російська нафта марки Urals торгується з постійною знижкою.

За словами журналістів, зараз Путін стягує "драконівські" податки на "непередбачені обставини" практично "з усього, що рухається". Росія досягла рекордного бюджетного дефіциту. З РФ виводяться сотні мільярдів суверенних коштів. Олігархам доводиться скаржитися пресі, а робітникам — виходити на страйки.

Видання пише, що на тлі цього, не дивно, чому військовий заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина показав, що населення і еліти РФ не згуртувалися навколо глави Кремля, як це намагається виставити режим.

Повідомляється, що, за оцінками аналітиків, підтримання військових зусиль обходиться Росії щонайменше в 1 млрд доларів на день. І це без урахування фінансування компаній Пригожина, зокрема й "вагнерівців".

"Програш воєн, здається, йде пліч-о-пліч з економічною трясовиною і зміною режиму в Росії", — зазначили журналісти.

У матеріалі йдеться, що, попри ілюзію стійкості, економіка Росії зазнає краху. Володимир Путін "обдирає" свої еліти і свій народ, щоб продовжувати війну з Україною, але економічна продуктивність продовжує деградувати.

Нагадаємо, що 27 червня повідомлялося, що Мексика розпродає деталі з російських літаків. Міжнародні санкції не дозволили мексиканській авіакомпанії, яка збанкрутувала, повернути авіацію назад у РФ, тому було ухвалено рішення заробити на запчастинах з них.

Крім того, 26 червня стало відомо, що в Естонії виставлять на продаж активи російських олігархів. Термінали, що належать росіянам, у порту Мууга і Сілламяе, очевидно, будуть продані на аукціоні. Виручені гроші підуть на відновлення України.