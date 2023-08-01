"Хочемо, щоб вони припинилися": в ООН виступили проти атаки дронів на Москву (відео)

У ООН послалися на те, що не знають, хто саме атакував Москву дронами, але заявили, що виступають проти атак цивільних об'єктів.

Атаки безпілотників на столицю Росії Москву мають бути припинені. Про це під час брифінгу сказав заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак.

Так, один із журналістів, присутніх на брифінгу, запитав Хака щодо реакції ООН на атаку дронів на вихідних однієї з будівель у Москві, і що РФ звинуватила у цьому Україну.

"У нас немає інформації, хто відповідальний за цю атаку, але ми проти будь-яких атак на цивільні об'єкти, де б вони не відбувалися. Якщо це цивільні будинки, то ми виступаємо проти атак і хочемо, щоб вони припинилися", — наголосив він під час брифінгу.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 серпня три дрони прямували у бік російської столиці. Два з них збили над Підмосков'ям, третій придушили засобами РЕБ вже над містом, внаслідок чого той упав на території "Москва-Сіті".

Раніше повідомлялося, що удари по Москві могли нашкодити виробництву бойових дронів у Росії. У пошкодженій вежі "Москва-Сіті" розташоване Мінпромторг РФ, який курує виробництво російських розвідувально-ударних безпілотників "Форпост".

У Байдена відреклися від атак дронів на Москву. У Білому домі наголошують, що Київ самостійно ухвалює рішення про те, які об'єкти мають стати ціллю для подальших ударів.