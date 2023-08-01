Дрони-камікадзе, які атакували Москву, прилетіли з України, — росЗМІ

Росіяни запевняють, що системи протиповітряної оборони вразили ворожі безпілотники.

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Безпілотні літальні апарати, які атакували Москву та її міста-супутники в ніч на 1 серпня, могли випустити з території України. Про це пише російське інформагентство ТАСС із посиланням на чиновника, ознайомленого з роботою системи ППО.

"Безпілотники, які намагалися атакувати Москву і Підмосков'я в ніч на 1 серпня, прилетіли з території України", — сказав респондент, з яким журналісти медіа поговорили на правах анонімності. Також росЗМІ написало про те, що інформацію про прильоти дронів з України йому підтвердили в одній із московських екстрених служб.

Що сталося в Москві та Підмосков'ї 1 серпня

У ніч на 1 серпня безпілотники атакували в Москві міжнародний діловий центр. Один із них долетів до цілі, а решту збили над Одинцівським і Наро-Фомінським районами. У Міноборони РФ стверджують, що український дрон не цілився в "IQ-Квартал", а був збитий і потрапив туди під час падіння.

"Безпілотник був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби й, втративши управління, зазнав аварії на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті", — заявили в профільному міністерстві.

А ось представниця МЗС РФ Марія Захарова в ефірі телеканалу "Соловйов Live" порівняла інцидент із безпілотниками в Москва-Сіті з терактом у США 11 вересня 2001 року, коли було зруйновано вежі-близнюки.

"Москва-Сіті" — це цивільний об'єкт, у якому розташовані не тільки офіси й бізнес-центр, а й житлові приміщення, а також адміністративні будівлі цивільного блоку, які не мають до військового блоку жодного стосунку", — сказала Захарова.

У Кремлі також відреагували на інцидент із безпілотниками. Дмитро Пєсков — прессекретар російського президента — змушений був визнати, що тепер для столиці РФ небезпека з боку дронів дійсно існує. Крім того, він прокоментував заяву Захарової, про яку ми згадували вище. Речник Володимира Путіна відповів, що не бачить жодних аналогій між атакою на Москва-Сіті й терактом у США 2001 року. На всі уточнювальні запитання журналістів Пєсков заявив, що не уповноважений відповідати на них, і подання такої інформації — прерогатива Міноборони країни.

Зі свого боку член комітету Держдуми з оборони генерал-лейтенант Андрій Гурульов запропонував у відповідь за атаку по Москві, по якій вдарили нібито українські безпілотники, завдати удару по монументу "Батьківщина-мати" і вулиці Банковій у Києві (там розташований Офіс президента). Російський депутат вважає, що таким чином ЗС РФ знищать символи української столиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що удари по Москві могли нашкодити виробництву бойових дронів у Росії. У пошкодженій вежі "Москва-Сіті" знаходиться Мінпромторг РФ, який курує виробництво російських розвідувально-ударних безпілотників "Форпост".

Крім того медіа повідомляють, що у Байдена відреклися від атак БПЛА по Москві. У Білому домі наголошують, що українське командування самостійно ухвалює рішення про те, які об'єкти мають стати ціллю для подальших ударів.