Від 20 до 50 тисяч українців втратили кінцівки з початку війни, - The Wall Street Journal

Військові хірурги заявляють, що західна військова медицина не стикалася з таким масштабом травм із часів Другої світової війни.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Українська благодійна організація Houp Foundation та німецький виробник протезів Ottobock наводять дані про 50 тисяч українців, які втратили кінцівки. Як пояснює видання, ця цифра ґрунтується на інформації від уряду та медустанов, але фактична цифра може бути вищою, оскільки процес протезування займає багато часу.

Київська благодійна організація Houp Foundation повідомила, що 200 тисяч українців зазнали тяжких поранень, у 10% випадків знадобилася ампутація.

Як зазначає The Wall Street Journal, ці цифри можна порівняти із Першою світовою війною, коли 67 тисяч жителів Німеччини та 41 тисяча жителів Великобританії втратили кінцівки.

На початку війни основними причинами ампутацій були поранення, отримані під час артилерійських та ракетних обстрілів, але зараз чимало людей отримують травми, підриваючись на замінованих ділянках на лінії фронту.

Так, лікар Костянтин Міліца із Запорізької області повідомив, що до лікарень регіону з пораненнями, через які необхідно ампутувати кінцівки, надходять 40-80% пацієнтів.

Очільник глобальної групи військових хірургів Аарон Епштейн, який навчає українських медиків, заявив, що західна військова медицина не стикалася з таким масштабом травм із часів Другої світової війни.

Вартість протезів може сягати 50 тисяч євро. Українська влада надає до 20 тисяч євро на протезування для військових, а цивільним допомагають благодійні організації. За словами українських лікарів, система охорони здоров'я України зараз перевантажена, тож деяким пацієнтам доводиться чекати на протезування іноді понад рік.

Нагадаємо, що 32-річний розвідник Іван Дзюба потрапив у полон здоровим, а повернувся менш ніж за два тижні — з ампутованими ногами та без пальця на руці. Нині чоловік відновлює сили та вчиться ходити на протезах.

Раніше повідомлялося, що юна українська гімнастка Олександра Паскаль, якій після поранення медики ампутували ногу, виступила на своєму першому змаганні після операції. Це стало можливо завдяки тому, що дівчинці встановили протез.