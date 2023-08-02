Іран готовий виробляти БПЛА Shahed у Білорусі: аналітики ISW назвали вигоду для Тегерана
Виробництво дронів-камікадзе може розташовуватися в місті Гомель, де для цього вже є наявне підприємство. Це значно полегшить шлях доставки для Росії.
Іран зайнявся серйозною підготовкою до того, щоб запустити новий завод із виробництва дронів-камікадзе Shahed на території Білорусі та Російської Федерації одночасно. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 1 серпня.
За інформацією аналітиків, країни зайнялися питанням вкрай серйозно, адже таке рішення допоможе Москві наростити кількість дронів-камікадзе, які використовуються для ударів по мирних українських містах, а ось у Тегерана своя вигода — фінансова.
31 липня міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін зустрічався з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Резой Аштіані, де вони говорили про створення такого заводу на території Білорусі.
Іранські інженери вже вивчали можливість того, щоб відкрити таке виробництво в місті Гомель на території одного з уже наявних заводів.
При цьому, на початку літа у Сполучених Штатах Америки заявляли, що таке ж підприємство Іран допоможе будувати в Єлабузі Російській Федерації.
"Тісна співпраця Ірану з Білоруссю і Росією може бути частково пов'язана з тим, що Іран підписав довгострокові стратегічні угоди з цими країнами", — йдеться в повідомленні.
Якщо це станеться, Москва значно полегшить логістичні проблеми, адже озброєння не доведеться довго чекати і потім перевозити — заводи перебуватимуть у відносній близькості до фронту.
Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що в Татарстані, в місті Єлабуга, вже збирають іранські дрони-камікадзе Shahed і завозять туди фахівців. БПЛА в РФ роблять з уже готових комплектуючих, але незабаром росіяни планують налагодити виробництво власних комплектуючих і боєголовок.