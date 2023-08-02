"Росію треба зупинити": Зеленський прокоментував нічну масовану атаку ЗС РФ

Найсуттєвіші пошкодження після нічної атаки зафіксовані на півдні країни. Очільник держави переконаний, що ворог загрожує кожному континенту, оскільки завдає ударів по глобальній продовольчій безпеці.

Президент України Володимир Зеленський закликав зупинити Російську Федерацію після нічної атаки 2 серпня по Києву та Одесі. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що внаслідок ворожих атак були зафіксовані пошкодження, зокрема найсуттєвіші — на півдні країни. Адже ворог знову бив по портах, зерну та глобальній продовольчій безпеці. Проте, зі слів президента, українські оперативні служби ефективно спрацювали.

"Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори — це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", — наголосив президент Зеленський.

Нагадаємо, вночі 2 серпня Росія атакувала Київ за допомогою дронів-камікадзе Shahed. Групи іранських безпілотників намагалися атакувати столицю одночасно з декількох напрямків. Сили ППО знищили всі повітряні цілі, проте падіння уламків було зафіксоване у трьох районах Києва.

Тоді як під час нічної атаки по Одеській області було пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, а також елеватор. Також через обстріли виникли пожежі. Зокрема, вночі ворожі безпілотники рухалися в бік Ізмаїла, де розташований морський торговельний порт. Пізніше також повідомлялося, що дрони заходили з боку гирла Дунаю.