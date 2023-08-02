Нічна атака Shahed: в ДСНС показали наслідки ударів дронів-камікадзе по Києву (фото)

Групи іранських Shahed намагалися атакувати столицю одночасно з декількох напрямків. Падіння уламків зафіксовано у трьох районах Києва.

Related video

Вночі 2 серпня ЗС РФ атакували Київ за допомогою дронів-камікадзе Shahed. Сили ППО знищили всі повітряні цілі — понад 10 безпілотників. Про це повідомили в пресслужбі КМВА у Telegram.

"Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

За інформацією Головного управління ДСНС України в Києві, у Солом'янському районі було пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверхи внаслідок падіння уламків.

"На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло. На щастя, постраждалих немає", — зазначили в ДСНС.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов також розповів про наслідки нічного обстрілу Київщини. Зокрема, в одній із громад області спалахнула пожежа в приватному будинку. Рятувальники її загасили.

"Господиня, почувши повітряну тривогу, своєчасно пройшла в укриття. Тож, на щастя, ніхто не постраждав. Вкотре закликаю громадян: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Від цього залежить ваше здоровʼя і життя", — додав Нєбитов.

Пожежа в будинку після нічної атаки

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня за інформацією Повітряних сил ЗСУ, Київ зазнав атаки БПЛА Shahed з південно-західного і північного напрямків.

Також 2 серпня Збройні сили Росії атакували Одеську область із застосуванням ударних дронів іранського виробництва Shahed. Під час нічної атаки було пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, а також елеватор.