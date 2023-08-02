ЗС РФ з артилерії та мінометів обстріляли центр Херсона: є постраждалі (фото)

Ворог двічі обстрілював обласний центр — вночі та зранку. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, також були зафіксовані пошкодження житлових будинків, офісів та автотранспорту.

Вночі 2 серпня Збройні сили Російської Федерації обстріляли центральну частину Херсона з артилерії та мінометів, в результаті чого є постраждалі. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Близько 03:20 окупанти вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники", — сказав Олександр Прокудін.

Він зазначив, що внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, зокрема, 56-річну жінку госпіталізували до лікарні у середньому стані тяжкості, тоді як 59-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Також зранку ворог знову обстріляв середмістя Херсона. Атака відбулася по банківському приміщенні та оселі 78-річної жінки. Будівля зазнала пошкоджень, жінка не постраждала.

В Офісі генпрокурора заявили, що через ворожий обстріл розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Попередньо, окупанти атакували місто ствольною артилерією та мінометами. Осколкові поранення отримало двоє містян. Пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, автотранспорт", — зазначили в Офісі.

Нагадаємо, вночі 2 серпня РФ атакувала Київ за допомогою дронів-камікадзе Shahed. Сили ППО знищили всі повітряні цілі, проте зафіксовано падіння уламків у трьох районах столиці.

Нічної атаки зазнала й Одеська область. Під час ворожого обстрілу було пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, а також елеватор. Також через нічну атаку виникли пожежі.