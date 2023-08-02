Понад 20 випадків за дві доби: росіяни продовжують підпалювати військкомати, — ЗМІ

Більшість паліїв, як зазначають журналісти, це пенсіонери та жінки. Деякі зловмисники намагаються зафільмувати свої незаконні дії.

Пенсіонери та жінки, які стали жертвами телефонних шахраїв, закидують коктейлями Молотова військкомати в різних містах Росії. Про це повідомили в російському Telegram-каналі "SHOT".

"За дві доби у Росії — понад 20 випадків підпалень військкоматів. За вчора – 14. Більшість паліїв – пенсіонери та жінки", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що випадки підпалення військкоматів зафіксовані:

Москва. Бутирський військкомат. Правоохоронці затримали 70-річного пенсіонера з п'ятьма пляшками з сумішшю та сірниковою коробкою.

Москва. Кузьминський військкомат. 62-річна пенсіонерка підпалила двері військкомату.

Вольськ, Саратовська область. 58-річна пенсіонерка прийшла до місцевого військкомату з трьома пляшками, наповненими бензином.

Санкт-Петербург. Військкомат Кронштадтського та Курортного районів. 53-річна жінка увірвалася до військкомату та прокричала, що всіх спалить. У жінки виявили дві пляшки з коктейлем Молотова, коробку сірників та пляшку з "Білизною".

Санкт-Петербург. Центр соцзабезпечення військового комісаріату. Жінка, одягнена в хустку та сонячні очки, біля входу залишила пакет, з якого витекла рідина. Жінка підпалила її, сфотографувала та втекла.

Казань, Татарстан. Військкомат Ново-Савінівського та Авіабудівного районів. 31-річна жінка кинула дві пляшки з запальною сумішшю під автомобіль, який стояв у дворі військкомату.

Нижньокамськ, Татарстан. 19-річна студентка кинула два коктейлі Молотова в тамбур військкомату та намагалася втекти, проте її затримали.

Копейськ, Челябінська область. 54-річна інженерка Челябінського заводу кинула коктейль Молотова у комісаріат.

Верхньоуральськ, Челябінська область. 38-річна операторка АЗС намагалася підпалити військкомат.

Ставрополь.54-річна жінка намагалася підпалити відділення підготовки та призову громадян на військову службу комісаріату, її затримали.

Находка, Приморський край. Чоловік кинув два коктейлі Молотова у військкомат. Один із коктейлів влучив у будівлю, проте не спалахнув.

Улан Уде, Бурятія. 34-річний чоловік та 69-річна жінка закидали чотирма пляшками з запалювальною сумішшю будівлю колишнього військкомату, спалахнули двері.

Волгоград. 82-річна пенсіонерка кинула пляшку до будівлі військкомату, її затримали.

Ішимбай, Башкирія. 18-річна продавчиня дитячого магазину намагалася підпалити військкомат.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 31 липня йшлося про "флешмоб" із застосуванням коктейлів Молотова, який прокотився Росією та на окупованій території України. Зокрема, горіли військкомати в Петербурзі та Можайську, а у Підмосков'ї у будівлю кинули вибухівку.