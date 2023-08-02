"Емоціям варто охолонути": Зеленський прокоментував дипломатичний конфлікт із Польщею

За словами президента України, Київ високо цінує підтримку Варшави і вважає, що перемога над спільним ворогом важливіша за емоційні непорозуміння.

Володимир Зеленський вважає, що емоційні політичні висловлювання не можуть зіпсувати відносини між українським і польським народами, а Київ дуже цінує підтримку своїх західних партнерів. Так президент прокоментував дипломатичний конфлікт із Варшавою, під час якого польського посла викликали в українське МЗС.

"Ми високо цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом з нами стала справжнім щитом Європи від моря до моря. І в цьому щиті не може бути жодної тріщини. Ми не дозволимо жодним політичним миттєвостям зіпсувати стосунки між українським і польським народами, і емоції обов'язково мають охолонути. Свобода і добробут наших народів, цінності нашої Європи і перемога над спільним російським ворогом понад усе", — написав президент у себе в Twitter.

Зеленський додав, що європейці вміють об'єднуватися, щоб відстояти інтереси один одного, незалежно від амбіцій політиків.

"Зараз ми бачимо різні сигнали про те, що політика іноді намагається бути вищою за єдність, а емоції намагаються бути вищими за фундаментальні інтереси націй. Україна бореться за свою свободу і свободу всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає", — додав Зеленський.

Що відомо про конфлікт із Варшавою

Конфлікт із Польщею виник через висловлювання держсекретаря Канцелярії президента Марціна Пшидача про те, що Київ недостатньо цінує підтримку Варшави. В Офісі президента України подібні заяви називали "маніпуляцією" і "грою на кон'юнктурні інтереси", що не має нічого спільного з дійсністю. А українське МЗС викликало польського посла, що привело до критики з боку прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького.

Після цього заступник голови польського МЗС Павел Яблонський заявив про погіршення відносин з Україною.

"У мене таке враження, що це пов'язано з тим, що, на жаль, там з'явилися якісь емоції. Ми розуміємо, що держава зазнає нападу, але вона також не повинна нападати на своїх союзників", — заявив Яблонський в ефірі радіостанції RMF.

Заступник глави польського МЗС додав, що Варшава підтримує Київ тією мірою, якою це відповідає національним інтересам Польщі. І нагадав, що питання історичної пам'яті про Волинську трагедію, як і раніше, залишається відкритим.

"Для нас волинський злочин — це геноцид. Цей геноцид досі не врегульований. Ми просто хочемо говорити про це чесно і відкрито, щоб жертви були ексгумовані і їхню пам'ять вшанували. Це питання має бути вирішене", — сказав представник МЗС.

Фокус писав у травні, що колишнього прессекретаря польського МЗС Лукаша Ясину відсторонили від роботи через те, що він зажадав від президента Володимира Зеленського вибачень за Волинську трагедію.