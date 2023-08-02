Мобілізація в Україні: юрист пояснив, чи можуть військкоми заповнити повістку перед врученням

Постановою Кабміну №1487 затверджено новий зразок повістки, яка заповнюється та підписується начальником ТЦК. Зі слів адвоката Романа Сімутіна, законодавством не встановлено обов’язкове складання акту відмови від отримання повістки.

В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація, у зв'язку з чим військовозобов'язані чоловіки можуть у будь-який момент отримати повістку. Але, на жаль, не завжди їх вручають з дотриманням усіх вимог законодавства. Адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі розповів, чи вважається законною повістка, яку заповнили одразу перед врученням.

Він нагадав, що постановою Кабміну №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" затверджено новий зразок повістки, яка заповнюється та підписується начальником ТЦК. У повістці зазначається номер розпорядження, на підставі якого викликається особа та уповноважується особа на її вручення.

"Якщо повістку заповнили "на коліні" ще й старого зразка, в якій не зазначається номер розпорядження, вручає її не уповноважена особа, то ви чомусь все одно повинні отримати повістку, хоча та вручається у спосіб не передбачений законом і поза повноваженнями ТЦК. От скажіть, відчувається десь підступ? Коли ми приходимо до держави, то вона вимагає від нас неухильного дотримання закону", — зазначив Роман Сімутін.

Тож якщо щось з цих пунктів було порушено — повістка вже не може вважатися законною. У такому випадку адвокат порадив не підписувати жодного акту, але обов'язково знімати весь процес. З його слів, законодавством не встановлено обов’язкове складання акту відмови від отримання повістки.

"І останнє рішення суду, яким я скасував ухвалу ТЦК про залучення мого клієнта за ст. 210 КУпАП, тому підтвердження. Суд кілька разів перепитував представника ТЦК, яким документом передбачено складання акту відмови від отримання повістки. У відповідь той перерахував купу законів, згадав ухвалу Кабміну №1487, але посилань на статтю, пункт чи щось інше ми так і не дочекалися", – повідомив він.

Як реагувати, коли вам вручають виписану "на коліні" повістку

Ба більше, Фокус писав, у яких випадках українці можуть не приходити до ТЦК. За місцем обліку військовозобов'язаний має пред'явити спеціальний документ, який підтверджує, що неявка була з поважної причини.

Нагадаємо, 1 серпня повідомили, яких чоловіків під час мобілізації відправлять на фронт у серпні та що чекає на військовозобов'язаних без бойового досвіду.