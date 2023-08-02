Ракети дальністю 600 км: ВМС Ірану розгорнули військові навчання в Перській затоці

Іранські ЗМІ кажуть, що під час навчань беруть участь кораблі КВІР, озброєні ракетами великої дальності, а також безпілотники з технологією штучного інтелекту.

ВМС Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану 2 серпня розпочали навчання в Перській затоці з метою показати готовність до оборони її акваторії. У навчаннях беруть участь кораблі спецпідрозділу "Ходжаджі", які вперше оснащені ракетами з дальністю дії 600 км "для забезпечення безпеки Абу-Муса" та інших островів. Про це повідомляє агентство Tasnim.

"Підрозділи ВМС КВІР, включно з бойовими, морськими, ракетними, безпілотними, швидкого реагування, радіоелектронної боротьби та повітряно-десантними, за підтримки аерокосмічних сил КВІР, відпрацьовують під час військових ігор різноманітні військові тактики", — ідеться в повідомленні.

Автори публікації не розкрили подробиць про ракети та їхні технічні характеристики, проте, за даними іранського ресурсу Farsnews, під час цих навчань уперше було представлено систему крилатих ракет Qadir і балістичну ракету Fatah 360 морського базування, оснащену штучним інтелектом.

"Однією з важливих особливостей цих навчань є використання безпілотних літальних апаратів і безпілотних суден із передовим штучним інтелектом", — заявив командувач оперативною базою КВІР Сардар Алі Азмаї.

Зазначимо, що якщо йдеться справді про ракети Fath 360, то про них стало відомо ще 2022 року. Однак це ракета класу "земля-земля" малої дальності, з радіусом дії до 75 км, тож малоймовірно, що іранська армія модернізувала цей вид озброєння, покращивши дальність польоту в кілька разів.

Раніше повідомлялося, що на озброєння армії Ірану було поставлено першу крилату ракету зі штучним інтелектом Abu Mahdi. Розробники стверджують, що вона відрізняється високою точністю, руйнівною силою і великою дальністю польоту — понад 1000 км.