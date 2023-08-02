Залишилися без "Солнцепека": Тарнавський показав, як ЗСУ знищують техніку ЗС РФ (відео)

За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", Сили оборони за добу знищили 19 одиниць військової техніки, включно з артилерійськими системами і бронеавтомобілями.

Українські військові продовжують успішно завдавати шкоди російським окупаційним військам на Таврійському напрямку. Про це у середу, 2 серпня, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Так, за останню добу було завдано значних ударів по ворожих силах і техніці.

Згідно зі звітом Тарнавського ворог втратив 19 одиниць військової техніки, а саме:

4 бойові броньовані машини;

6 артилерійських систем і мінометів;

1 ТОС-1А "Солнцепек";

1 безпілотний літальний апарат;

7 автомобілів.

Ба більше, Сили оборони також успішно атакували та знищили 10 складів боєприпасів і 1 склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що російські окупанти позбулися ще однієї важкої вогнеметної системи "Солнцепек". Техніку знищили зусиллями підрозділів ракетних військ та артилерії.

Раніше, 27 липня, стало відомо, що FPV-дрон "Пегас" вразив ТОС-1А "Солнцепек". Після удару військова техніка продовжила рух, але через кілька секунд вибухнула.