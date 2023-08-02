"Б'ють з усього що можна": РФ не припиняє штурмувати Білогорівку на Луганщині, — ОВА

За словами Артема Лисогора, Білогорівка є епіцентром усіх військових дій. Ворог усвідомлює труднощі для проведення атак, тому штурмує позиції ЗСУ всіма можливими способами.

Білогорівка в Луганській області постійно піддається наступам і обстрілам з боку Російської Федерації. Проте українські збройні сили успішно зберігають контроль над своїми позиціями в цьому районі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі "Еспресо".

"На Білогорівку штурми не припиняються ні на хвилину. Це епіцентр (бойових дій, — ред.), де ворог розуміє, що наземно йому важко заскочити, тому по наших хлопцях б'є з усього що можна, але вони тримаються", — наголосив він.

Відповідно до заяви голови Луганської обласної військово-адміністративної адміністрації, українські військові проводять наступальні операції, завдаючи ударів по російських силах. Однак, він також підкреслив, що протистояння з російськими збройними силами представляє значні труднощі і вони чинять серйозний опір.

Нагадуємо, вранці 31 липня армія РФ завдала удару по Кривому Рогу: згідно з даними військової адміністрації, загинули 4 людини. Розбір завалів ще триває, тому все може змінитися.

Тим часом Сергій Череватий, представник Східного оперативного командування, підтвердив успіхи ЗСУ біля Бахмута. За його словами, за місяць вдалося звільнити 36 кв. км території.