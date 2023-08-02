Мобілізація в Україні: які повістки можуть отримати чоловіки в серпні

За даними спікера ТЦК і СП, зараз в Україні видають 3 види повісток, які можуть отримати військовозобов'язані чоловіки.

З 1 серпня в Україні вступили в дію оновлені правила мобілізації, що викликає значний інтерес серед громадян, особливо щодо видачі повісток на призов. Насамперед, зміни зачіпають умови служби строковиків у період дії воєнного стану. Незважаючи на це, процедура видачі повісток залишається незмінною. Про це повідомила речниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея в коментарі виданню "Суспільне".

Які повістки видають в Україні в серпні

В Україні існують чотири види повісток, проте наразі триває загальна мобілізація, і призов на строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях призупинено. У зв'язку з цим, повістки для призову на строкову службу тимчасово не видаються.

Зараз у країні видають 3 види повісток:

для уточнення військово-облікових даних;

на проходження ЛКК, де встановлять ступінь придатності до військової служби;

мобілізаційне розпорядження — видається після проходження ЛКК, якщо військовозобов'язаного визнали придатним до служби.

Хто може вручати повістки

Як зазначено Аліною Кривошеєю, план заходів може бути надано не тільки службовими особами ТЦК і СП, а й також органами місцевого самоврядування, керівниками компаній, установ та організацій, включно з освітніми закладами.

Оскільки законодавством не встановлено чітких правил щодо того, де мають вручатися повістки, представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) мають право видавати повістки як у місці проживання громадян, так і на вулиці. Це означає, що можуть бути використані різні місця і способи для вручення повісток про явку за вказаною в них адресою.

Ба більше, Фокус писав, у яких випадках українці можуть не приходити до ТЦК. За місцем обліку військовозобов'язаний має пред'явити спеціальний документ, який підтверджує, що неявка була з поважної причини.

Нагадаємо, 1 серпня повідомили, яких чоловіків під час мобілізації відправлять на фронт у серпні та що чекає на військовозобов'язаних без бойового досвіду.