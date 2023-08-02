"Не вистачає креативу": Папа Римський оцінив дії Європи щодо врегулювання війни в Україні

Папа Римський незадоволений високою інтенсивністю виробництва зброї у світі та вважає, що війну в Україні потрібно припиняти якнайшвидше.

Папа Римський Франциск звернувся до європейських держав знайти "сміливі шляхи", які здатні вплинути на припинення війни в Україні. Про це інформує Vatican News.

Понтифік розкритикував збільшення інвестицій у виробництво зброї. На його думку, це не дозволить завершити бойові дії.

"Куди ти пливеш, якщо не показуєш світові шляхи миру, креативні шляхи для того, щоб покласти край війні в Україні" – звернувся він до Європи.

Понтифік закликав впроваджувати мирні ініціативи. На його думку, потрібно мости миру, братерства за допомогою "креативності" у світі.

Папа Римський незадоволений високою інтенсивністю виробництва зброї у світі. На його думку, означає "виснаження справжнього людського капіталу". Це нібито стосується освіти, охорони здоров’я та інших галузей розвитку.

Суперечливі заяви Папи Римського

Папа Римський 30 липня назвав росіян "братами" і закликав Кремль переглянути своє ставлення до зернової угоди. Він вважає зерно "даром Божим" і наголосив, що Росія повинна відкликати рішення стосовно виходу з "зернової угоди", аби врожай міг безпечно транспортуватися через Чорне море. Понтифік закликав вірян, звертаючись до людей на площі Святого Петра, й надалі молитися "за мученицьку Україну.

Також у липні російські ЗМІ повідомляли, що Папа Римський запропонував патріарху Кирилу зустрітися на території Москви. Офіційно Ватикан ніяк не відреагував на ці повідомлення та не коментував заяви російських журналістів.

Нагадаємо, у травні Папа Римський розповів, як бачить кінець війни України з РФ. З його слів, мир буде досягнутий лише тоді, коли Україна та Росія зможуть поговорити один з одним.