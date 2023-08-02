"Мобілізація під загрозою": у ТЦК пояснили, чому без видачі повісток на вулицях не обійтись

Україна потребує військових різних спеціальностей — від танкістів до десантників, але громадяни не з'являються у військкоматах добровільно. Керівник Львівського ТЦК розповів, що оновити дані не приходять навіть ті, що мають відстрочку.

Добровільно у військкомати звертаються приблизно 20% від планового завдання, і половина з цих осіб — контрактні військові. Цим пояснюється необхідність вручення повісток на вулицях. Про це розповів керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко, в інтерв’ю для Leopolis.news.

"Якщо не буде цих розшуків і доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК — це не автоматичне відправлення до війська. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров’я або з інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії", — підкреслив він.

Тіщенко розповів, що іноді людина отримує повістку на вулиці та приходить у військкомат, після чого з’ясовує, що мала право на відстрочку від служби. З його слів, українці з трьома дітьми або інвалідністю пізніше зізнавались, що просто боялися приходити самостійно у ТЦК.

Також керівник розвіяв страхи щодо зупинення роботи підприємств через призов співробітників. Він переконаний, що гіршим сценарієм для компаній буде прихід російських "господарів" через нездатність України оборонятися.

"До речі, згідно з чинним законодавством кожен військовозобов'язаний обов’язково мусить повідомляти ТЦК оновлену інформацію про склад сім’ї, стан здоров’я, зміну місця роботи тощо. І якби чоловіки це робили завчасно і регулярно, то однозначно порядку було б більше в їхніх облікових справах і ніхто не смикав би людей надаремно", — зазначив очільник ТЦК.

Тіщенко розповів, що мобілізаційне розпорядження, також відоме як "бойова повістка", вручають військовозобов’язаним тільки після проходження медкомісії та визнання його придатним до служби. Долю мобілізованого після отримання такої повістки визначає наявність бойового досвіду.

"Якщо особа служила, тоді скеровують до пункту постійної дислокації військової частини. Там упродовж 3-4 тижнів проходить бойове злагодження. Натомість усіх, хто не служив, ми скеровуємо до навчальних центрів", — пояснив керівник.

З його слів, потреба існує в усіх військових спеціальностях. Армії потрібні піхотинці, танкісти, артилеристи, льотчики та десантники. Також Тіщенко нагадав, що під час війни усі українці мають носити з собою документи.

"Під час воєнного стану кожен громадянин незалежно від віку і статі повинен мати при собі документ, який би міг ідентифікувати його особу. Чоловіки віком від 18 до 60 років також повинні мати при собі військово-обліковий документ", — підкреслив він.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін розповів, що заповнена одразу перед врученням повістка не вважається законною. Він пояснив, що повістку має заповнювати та підписувати начальник ТЦК. Окрім того, в ній має бути вказаний номер розпорядження, на підставі якого особу викликають.

Фокус писав про те, в яких випадках особа може не з’являтися у ТЦК попри вручену повістку. Зокрема, поважною причиною вважається смерть або хвороба близької людини.