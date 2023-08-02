Удари по Москві зондують російську ППО для більш масованої атаки, — The Wall Street Journal

Здатність України цього тижня двічі завдати удару по одній і тій самій московській офісній будівлі показує, наскільки далеко просунулося її виробництво безпілотників у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії, пишуть західні ЗМІ.

Нещодавні удари Україною по Москві можуть бути зондуванням російської ППО в межах підготовки до майбутньої масованої атаки. Таку думку висловили в матеріалі The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що зараз Україна стала однією з найбільш передових у світі країн з використання БпЛА. Крім цього виробники дронів змогли збільшити дальність і потужність удару після того, як Сполучені штати Америки наклали вето на використання зброї для ударів по Росії.

"Здатність України цього тижня двічі завдати удару по одній і тій самій московській офісній будівлі показує, наскільки далеко просунулася її домашня індустрія безпілотників у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії", — пише видання.

За інформацією ЗМІ, Україна незабаром почне виробляти щонайменше щонайменше 6 різних типів далекобійних безпілотників.

Журналісти The Wall Street Journal припустили, що Збройні сили України готують масовану атаку на Москву, в якій візьмуть участь десятки дронів. Безпілотники нібито атакуватимуть одночасно з кількох напрямків і на різних висотах.

Нагадаємо, що БпЛА все частіше атакують Москву, але Україна поки що не може ефективно уражати військові об'єкти і підприємства на території Росії. Міноборони та інші українські відомства повідомляють про збільшення виробництва дронів.

Раніше повідомлялося, що 1 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не збирається питати дозволу в інших країн стосовно того, як і де використовувати зброю, яку було вироблено в Україні.