Росія зможе вести війну в Україні ще 2-3 роки, через значний запас ресурс складу, — Bild

Журналісти стверджують, що вище керівництво Кремля дедалі більше мілітаризує суспільство, через що Росія збільшити свою армію до 3 мільйонів осіб.

В уряді Німеччини вважають, що президент РФ Володимир Путін має значні резерви з точки зору кількості солдатів. Беручі до уваги останні укази про мобілізацію та підвищення призовного віку в Росії, Кремль зможе вести загарбницьку війну ще 2-3 роки. Про це повідомляє видання Bild, з посиланням на неназвані джерела.

Співрозмовники видання зазначили, що для того, щоб компенсувати великі втрати російської армії в Україні, Путін вже видав указ про часткову мобілізацію восени у кількості 300 000 резервістів.

"Однак ця поспішна мобілізація розглядалася скоріше як терміновий захід, щоб зупинити просування українських збройних сил. Українські війська досягли значних успіхів у Харківській та Херсонській областях і завдали важких втрат російським окупантам", — розповіли у виданні.

За даними джерел, щоб не допустити розвалу фронту на півдні та сході, військове керівництво РФ потребувало численних резервних частин. Фактично, силам вторгнення вдалося стабілізувати фронт і створити великі оборонні позиції.

У виданні наголошують, що російська армія тепер може набагато ширше використовувати понад два мільйони резервістів, оскільки віковий ценз підвищено, тому у майбутньому Кремль зможе відкликати з резерву чоловіків до 40 років, а офіцери можуть бути відкликані на службу в збройні сили до 70 років у різних градаціях.

"Хоча ця постанова спрямована на резервістів, привертає увагу підвищення призовного віку до 30 років, адже Росія може збільшити кількість чинних солдатів до трьох мільйонів, якщо хід війни в Україні зробить це необхідним, тому у Москві готові воювати ще два-три роки", — розповідають співрозмовники видання.

Зазначається, що у такому випадку, у російській армії буде більше активних солдатів, ніж у збройних силах Китаю, однак рівень підготовки багатьох з цих солдатів, ймовірно, не дуже високий, на додаток до масових проблем російських збройних сил з їхнім оснащенням.

Попри все, джерела у німецькому уряді застерігають від недооцінки такої мілітаризації російського суспільства.

До слова, 2 серпня директор Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олексадр Габуєв висловив думку, що зміни в законі про мобілізацію в Росії свідчать, що Путін готується до великої війни.

Нагадаємо, що 19 червня терорист Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що російське військове командування може оголосити загальну мобілізацію до лав ЗС РФ уже цієї осені.