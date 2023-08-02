"Ви розумієте, про які країни йдеться": Зеленський закликав пришвидшити постачання F-16 (відео)

Керівник держави наголосив, наскільки важливо отримати винищувачі F-16 одразу після навчання українських пілотів та закликав іноземних дипломатів сприяти цьому.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Повітряні сили ЗСУ швидко отримають літаки F-16 після завершення навчання українських пілотів та закликав послів сприяти цьому. Про це він заявив 2 серпня під час наради з керівниками дипломатичних установ інших країн, інформує Офіс Президента.

Керівник держави наголосив на тому, що країни, які мають ці винищувачі, можуть оперативніше сприяти їх отриманню Україною. Він звернув увагу на тому, наскільки важливо надати їх одразу після навчання пілотів.

"І ви розумієте, про які країни йдеться", — наголосив Зеленський.

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Український політик прокоментував й питання далекобійної зброї. Він наголосив на тому, що варто працювати й надалі з партнерами, і передусім зі США. Спільна робота дозволить українським захисникам отримати засоби для ефективного знищення російських загарбників.

"Має настати той день, коли так само звично для всіх нас, для наших воїнів, як Javelin або HIMARS, так само запрацюють і ATACMS", — сказав керівник держави.

Він додав, що Україна обов’язково повинна бути захищена від російського терору "повітряним щитом". Зеленський подякував послам, які сприяли допомозі українському народу.

Коаліція з підготовки українських пілотів на F-16

Олексій Резніков, міністр оборони України, на саміті НАТО у Вільнюсі підписав меморандум, який стосується створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Документ схвалили 11 держав: Канада, Данія, Швеція, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Польща, Португалія, Норвегія, Румунія та Велика Британія.

Нагадаємо, 2 серпня у CNN повідомили, що у США затримали початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16. У Білому домі нібито ще думають, чи надсилати американських пілотів для допомоги у підготовці українців.