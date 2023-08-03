Вибори під час війни: Данілов розповів, чому це неможливо (відео)

Секретар РНБО заявив, що не розуміє, як можна залучити до виборів громадян, які зараз перебувають безпосередньо на лінії фронту.

В Україні неможливо провести вибори доти, доки не закінчиться війна, оскільки військовослужбовці повинні мати можливість проголосувати. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону 2 серпня.

Чиновник заявив, що не розуміє, як в умовах війни можна провести вибори. За його словами, до цієї теми потрібно ставитися "вкрай обережно".

"Майте на увазі, люди, які перебувають безпосередньо в окопах, безпосередньо на лінії фронту, як ті, хто думає проводити вибори, цих людей збираються залучити? Ви збираєтеся без людей у "пікселі" провести вибори?" — сказав секретар РНБО.

Олексій Данілов наголосив, що у виборах мають обов'язково брати участь українці, які борються з агресором.

"Якщо люди, які обороняють нашу країну, не беруть участі у виборах, я хочу подивитися, що це будуть за вибори", — підсумував чиновник.

Олексій Данілов про вибори (18:00)

Нагадаємо, 31 липня, представник Центральної виборчої комісії заявив, що попри те, що воєнний час не передбачає проведення виборів, провести голосування можливо, якщо буде політична воля і відповідні зміни в законодавстві.

Раніше, 28 липня, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначив, що проведення парламентських виборів протягом дії воєнного стану забороняє не Конституція, а закон України "Про правовий режим воєнного стану".