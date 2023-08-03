Восьма поспіль атака: ЗС РФ вдарили по Києву дронами-камікадзе Shahed, подробиці

Від початку повномасштабного вторгнення у столиці 820-й раз пролунала повітряна тривога. Силам ППО вдалося знищити близько 15 дронів-камікадзе на підльоті до Києва.

У ніч на 3 серпня Збройні сили Російської Федерації атакували Київ безпілотними літальними апаратами Shahed. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знову, як учора — атака масована", — констатував чиновник.

За даними КМВА, на підльоті до української столиці силами та засобами протиповітряної оборони було знищено близько 15 повітряних цілей. Інформації про жертви та руйнування на момент публікації не надходило.

В адміністрації також зазначили, що остання повітряна тривога стала для Києва 820-ю за рахунком за час повномасштабної війни та тривала рівно 3 години.

"За кожну з цих тривог ворог обов'язково розплатиться", — написав глава КМВА.

Нагадаємо, що 2 серпня в дунайських портах російські дрони пошкодили майже 40 тис. тонн зерна, призначених для Африки та Китаю. За даними міністра інфраструктури, найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл.

Крім того, 2 серпня, два російські дрони цілеспрямовано вдарили по будинку українського агроолігарха Юрія Косюка в Київській області. Політолог Юрій Романенко повідомив, що став свідком атаки.

За даними моніторингової групи War monitor від 2 липня, за минулий місяць російські війська атакували Україну 150 ракетами і 265 ударними безпілотниками-камікадзе Shahed. Загальний успіх українських сил ППО становив понад 70%.