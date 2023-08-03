"Нервує агресора": окупанти стурбовані новим етапом контрнаступу ЗСУ, — експерт

За словами експредставника Генштабу Владислава Селезньова, противнику невідомо, де саме буде здійснено основний удар українських захисників, тому й переживають.

Російські окупанти починають панiкувати через те, що не знають, де українські військові збираються застосувати свої резерви на полі бою. Про це заявив військовий експерт, експредставник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі для "Еспресо" 2 серпня.

За його словами, противник переконаний, що якщо активізувати свої зусилля на одному з напрямків, у їхньому випадку на Куп'янському, тоді їм вдасться переключити залученість українських захисників із південного напрямку.

"Фахівці, причетні до діяльності українського Генштабу, стверджують, що Україна досі не залучила всі 100% своїх стратегічних резервів, які готувалися для реалізації наших планів із контрнаступу. Саме це й нервує агресора. Бо росіяни досі не знають, на якій ділянці фронту і коли ці резерви будуть застосовані. Окупанти не дарма активізували свою діяльність на Куп'янському напрямку. У такий спосіб вони намагаються переключити вектор уваги українського Генштабу із ситуації на півдні на ситуацію на Куп'янському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Владислав Селезньов додав, що ситуація в районі Куп'янська доволі стійка, але при цьому може загостритися з часом.

Бійці російської 4-ї гвардійської танкової дивізії намагаються атакувати рубежі та позиції ЗСУ, щоб перетворити перевагу у вигляді кількості військ на нові окуповані території, але все це безуспішно.

"На деяких ділянках фронту їм вдалося просунутися вперед, але ще потрібно закріпитися на цих рубежах. Росіяни цього не зробили. Тому Сили оборони вигнали російських загарбників з тих територій і ситуація зараз стійка, але має тенденцію до загострення", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що ЗСУ перестали використовувати тактику США в рамках свого контрнаступу. Журналісти пишуть, що у Вашингтоні сподіваються, що найближчим часом українські захисники, які проходили навчання на Заході, зможуть показати те, на що вони здатні на полі бою.