Розчарувалася в російській армії: Скабєєва в ефірі накинулася на "експерта" (відео)

За словами російської телеведучої, ніхто не вірить у "жест доброї волі" під час відступу ЗС РФ з-під Києва та Чернігова. На її думку, "так склалися обставини".

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва все більше втрачає віру в перемогу Росії у війні в Україні. В ефірі своєї програми "60 хвилин" вона влаштувала перепалку з гостем, який заявив, що російська армія нібито "знищила" понад 2/3 танків ЗСУ.

"Тобто можливості вести стійку оборону й ефективний наступ у ЗСУ "скорочуються", — заявив росіянин.

Скабєєва заперечила, що "більшу частину зі "знищених" танків можна відновити".

"Але на Київ, так, ми цілком можемо йти. Але питання цікаве інше — ми стояли під Києвом, могли його "взяти" ще в березні минулого року. Відійшли тоді, був жест доброї волі", — сказав пропагандист.

За його словами, це було "елементарне бажання" президента Росії Володимира Путіна "запобігти ядерній війні".

Замість цього гостя перебила Ольга Скабєєва і заявила, що складалися такі обставини, що краще було піти.

"Справи нашого угруповання, за всієї поваги до "жесту доброї волі", складалися, це головні обставини, ми ж люди дорослі, і в Київській, і в Чернігівській так, що краще було піти", — сказала вона.

Гість Скабєєвої почав із нею сперечатися. Мовляв, усе було "не зовсім так". Але пропагандистка з відповіддю не змусила чекати.

"Абсолютно саме так. І всі люди такі прекрасно розуміють, тому, звичайно, у підсумку це було названо "жестом доброї волі", нашим "гуманізмом", — зазначила Скабєєва.

Нагадаємо, 23 червня Скабєєва звинуватила Збройні сили України в масованій ракетній атаці на Одесу і водночас заявила, що Росія "із задоволенням дивиться" на обстріли міста.

Раніше, 13 липня, Скабєєва закликала Китай відправити на кордон з Україною десятки мільйонів солдатів, тому що Росія їх потребує.