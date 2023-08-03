Розкидала синьо-жовті кульки: у Криму затримали 15-річну харків'янку (фото)

Російські силовики можуть порушити проти підлітка кримінальну справу "за фактом хуліганства з політичних мотивів".

У Криму 15-річна дівчина "розкидала жовто-сині кульки". Її затримала окупаційна влада. Про це повідомили в одному з місцевих Telegram-каналів.

Зазначили, що 15-річна дівчинка є уродженкою Харківської області, проте нині проживає у Феодосії. Її затримали за жовто-сині кульки. Також неповнолітня розкидала листівки та розклеювали наліпки на адміністративних будівлях Феодосії.

Додають, що нині вирішують, що з нею буде далі. Зокрема, проти дівчини можуть порушити кримінальну справу за "фактом хуліганства з політичних мотивів".

Варто зазначити, що на тимчасово окупованих територіях України, зокрема і в Криму, 2 серпня стартувала акція "Лови подачу". Про неї повідомили в Telegram-каналі "Жовта Стрічка".

"Російські окупанти сподіваються, що люди на окупованих територіях змиряться, здадуться, опустять руки. Наша задача довести, що це не так. Українці на окупованих територіях не хочуть жити під ярмом росіян. Ми чекаємо на ЗСУ! І ми покажемо, що нас багато", — йшлося в повідомленні.

Для того, аби долучитися до акції "Лови подачу", потрібно:

взяти тенісну кульку будь-якого кольору;

підписати патріотичними висловами;

поширювати кульки в окупованому місті;

при можливості фіксувати та відправляти результати в чат-бот "Разом", або координатору @yellowribbonua.

Про "Лови подачу" вже дізналися у Феодосії. Зокрема, там їх можна було побачити біля одного з входів у будинок офіцерів, біля редакції газети "Кафа", навпроти школи №2 та у Ювілейному парку.

Тенісна кулька з патріотичним написом

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 серпня йшлося про те, що публікації про атаки по тимчасово окупованому Криму створюють напруженість у російському інформаційному просторі.

Тоді як Антон Геращенко опублікував аналітику та розповів, що впродовж останніх 7 місяців територію Росії та окупований Крим безпілотники різного типу атакували понад 120 разів. Найчастіше під прицілом опинялися області, розташовані поруч з українським кордоном — Брянська і Бєлгородська.