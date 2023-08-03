Генерал ЗС РФ уникнув "чистки" і формує нові полки: в ISW розкрили, що за цим стоїть

На думку американських аналітиків, генерал-полковник Михайло Теплинський раніше виступав вороже щодо вищого військового командування, але змінив риторику і похвалив міністра оборони Сергія Шойгу за внесок у розвиток ВДВ у Росії.

Заява генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача Повітряно-десантними військами (ПДВ) Росії, свідчить про формування двох нових полків ПДВ і відтворення 104-ї дивізії ПДВ до кінця 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 2 серпня.

Аналітики зазначають, що при цьому наявна 31-ша гвардійська окрема штурмова бригада ВДВ буде підпорядкована 104-й дивізії. Теплинський також стверджує, що одна з батарей нової артилерійської бригади, яка, імовірно, належить до 104-ї дивізії, вже бере участь у бойових діях на Україні.

Міністерство оборони Великої Британії (МО) повідомляє про ймовірність комплектування Росією нових з'єднань, включно з новим 25-м армійським корпусом у Центральному військовому окрузі. Однак набір достатньої кількості особового складу без загальної мобілізації видається складним завданням для Росії, підкреслюють американські аналітики.

У ISW зазначають, що чутки про можливий арешт Теплинського через його зв'язки з ПВК "Вагнер" з'явилися в середині липня, але його заява свідчить про збереження позиції та підтримки МО РФ.

"На знак поваги Теплинський поставив у заслугу Шойгу і начальнику Генерального штабу РФ генералу армії Валерію Герасимову зміцнення ВДВ шляхом формування нових частин перед початком повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Теплинський особливо відзначив заслуги Шойгу [міністр оборони РФ] у забезпеченні ВДВ сучасною технікою і сприянні розвитку формувань ВДВ", — ідеться у звіті ISW.

При цьому експерти ISW підкреслюють, що раніше Теплинський виступав вороже щодо Герасимова і подавав скарги на вище російське військове командування. Однак його публічний виступ і підтримка командної структури МО вказують на те, що він змушений був перейти на бік МО після заколоту засновника ПВК "Вагнер" 24 червня і чуток про можливі кадрові зміни у військовому командуванні.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов нібито прибув на території тимчасово окупованої Запорізької області. Він нібито особисто перевірив передовий пункт управління військ.

Раніше, 18 липня, у Головному управлінні розвідки Міноборони України вказали на те, що генерала ЗС РФ Сергія Суровікіна позбавили своїх повноважень після заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.