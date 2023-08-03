Міжнародний суд у Гаазі може видати новий ордер на арешт Путіна: подробиці

У МКС розслідують не тільки справу про незаконну депортацію дітей, а й інші злочини. У деяких процесах фігурує особисто президент Володимир Путін, коли робить заяви для журналістів.

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) може незабаром видати нові ордери на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна та інших представників вищого керівництва країни. Про це йдеться в заяві глави організації Пьотра Гофманського, передає "Голос Америки" 3 серпня.

За його словами, Міжнародний кримінальний суд вивчає не тільки справу російського лідера щодо депортації дітей, а й інші злочини, у яких він підозрюється.

Видача нових ордерів залежатиме насамперед від дій прокурора.

"Він (прокурор МКС, – ред.) може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", — йдеться в повідомленні.

У виданні зазначили, що одна зі справ, за якою Володимиру Путіну можуть видати новий ордер — злочини ПВК "Вагнер".

Якщо буде доведено, що російські найманці беруть участь у свідомому вбивстві українців, і керівництво РФ брало в цьому безпосередню участь, тоді МКС ухвалять нове рішення, яке лише посилить хитке становище глави Кремля та еліти.

Один із доказів надав особисто Володимир Путін під час спілкування з журналістами. Він заявив, що Москва протягом останнього року виділила з державного бюджету на приватне формування мільярд доларів.

"Слова Путіна потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення Росії до відповідальності за дії "Вагнера" і притягнення особисто Путіна до відповідальності як лідера Росії", — заявив професор права в Університетському коледжі Лондона Філіп Сендс.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що в Росії оголосили в розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна. У Кремлі переконані, що такі дії мають незаконний характер і підстав для притягнення до кримінальної відповідальності президента РФ не існує.