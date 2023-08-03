Працював на розвідку РФ: СБУ затримала в Одесі ексконсультанта "Партії Шарія" (фото)

Після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний із дружиною виїхав з Одеси до Криму, де за власною ініціативою пішов до військкомату. Його, на думку слідства, завербував кадровий співробітник 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру ГРУ.

В Одесі Служба безпеки України (СБУ) затримала агента Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), яким виявився приватний юрист, що раніше працював помічником-консультантом деяких депутатів із фракції "партії Шарія" в одній із райрад Одеської області. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Він (затриманий, — ред.) передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки "прильотів" ракет і ударів дронами-камікадзе", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення чоловік зі своєю дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власним бажанням звернувся до "військового комісаріату Криму". У результаті його завербував кадровий співробітник 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру ГРУ Григорій Іванов, який працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ.

Після цього, як запевняють силовики, юрист дав підписку щодо негласного співробітництва з РФ. Натомість йому присвоїли оперативний псевдонім "Diezel" та дали 500 доларів "авансу" за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Тоді як після повернення до Одеси чоловік почав збирати розвіддані. Також він намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, щоб залучити їх до агентурної мережі російських спецслужб.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", — пояснили в СБУ.

Додали, що російському куратору повідомлять про підозру у шпигунстві. Також СБУ ідентифікувала дружину юриста, яка нині проживає у Санкт-Петербурзі та співпрацює з російським ГРУ.

Нагадаємо, 2 серпня Фокус писав про затримання двох коригувальників, які збирали інформацію про підрозділи ЗСУ та наводили ворожі удари по Харкову. Також перевіряють їхню причетність до наведення ворожих дронів по місту в ніч на 1 серпня.

Тоді як 31 липня стало відомо про затримання викладача в Запорізькій області, який збирав відомості про дислокацію та переміщення ЗСУ на території регіону.