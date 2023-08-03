Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин вшосте прилетів до Білорусі, — "Беларускі Гаюн" (фото)

Після "кухаря Путіна", зі слів аналітиків, на військовому аеродромі Мачулищі приземлився ще один бізнес-джет із Росії.

У четвер, 3 серпня, о 08:55 засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прилетів до Білорусі. Його літак приземлився на військовому аеродромі Мачулищі в Мінській області. Про це повідомили в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні о 8:55 на військовий аеродром Мачулищі із Санкт-Петербурга знову прилетів бізнес-джет, пов'язаний зі структурами ПВК "Вагнер", з реєстр. номером RA-02878", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що літак Євгена Пригожина вже вшосте прилітає до Білорусі. Тоді як після "заколоту" — це вже третій політ до білорусів. Проте літак з реєстраційним номером RA-02795 не є основним, який після візиту до Білорусі перебуває у Москві з 19 липня.

Також, як зазначили аналітики, на аеродромі Мачулищі здійснив посадку ще один бізнес-джет із Росії — приватний літак Beech C90GTi King Air з реєстраційним номером RA-07893, який прилетів із Шереметьєво о 09:20.

Нагадаємо, 31 липня стало відомо про те, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відкликав всіх найманців із відпусток і закликав їх прибути до таборів на території Білорусі. Зокрема, на 5 серпня у Білорусі заплановані "невідомі" заходи найманців під особистим керівництвом Пригожина.

У звіті Інституту вивчення війни за 31 липня йшлося про те, що ПВК "Вагнер" може замінити російських військових як основного партнера білоруських збройних сил під час навчання. Зокрема, експерти вважають, що "вагнерівці" можуть "спробувати замінити успадковані відносини російсько-білоруських підрозділів".