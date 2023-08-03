Допомагав уклоністам за $10 тисяч: у Києві затримали топчиновника військової адміністрації (відео)

Начальник відділу КДВА, як зазначають правоохоронці, організував схему, учасники якої оформляли фіктивні документи про непридатність до військової служби.

У Державному бюро розслідувань повідомили про затримання начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу в Київській міській військовій адміністрації. За інформацією слідства, він організував "схему", завдяки якій чоловіки призовного віку могли виїхати з України. За свої "послуги" чиновник просив 10 тисяч доларів. Про це повідомляють у ДБР.

У бюро зазначають, що чоловікам оформляли фіктивні документи про непридатність до військової служби, з якими вони могли виїхати за кордон. Під час обшуків за місцем проживання посадовця, а також у районному територіальному центрі комплектування КМВА співробітники ДБР вилучили понад 48 тисяч доларів і 5 тисяч євро.

"Під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів. Самого організатора схеми ДБР затримало під час передачі документів, що надають право виїзду з України трьом особам, за які він отримав $30 тисяч", — повідомили в бюро.

Нагадаємо, наприкінці липня співробітники Державного бюро розслідувань оголосили підозру приватному підприємцю в Києві, який ошукав одну з військових частин на суму майже 7 мільйонів гривень. За версією слідства, бізнесмен мав поставити 1500 комп'ютерів і комплектуючих. У процесі оборудки він узяв додаткову плату за операційну систему комп'ютерів, яка, як виявилося, була включена в комплектацію від виробника.

При цьому підозрюваний запевняв військових, що замовляв операційну систему до комп'ютерів окремо. Як "доказ" він надав підробку.

Фокус писав 27 липня, що суд наклав арешт на майно і гроші, що належать колишньому керівнику Одеського обласного ТЦК і СП Євгену Борисову та його родичам. Як відомо, Борисов "заробив" у ТЦК 188 млн доларів і купив віллу в Іспанії, яка коштує понад 150 млн грн або 5,7 млн євро.