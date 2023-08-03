ЗСУ пройшли через оборону ЗС РФ: російські окупанти відступають на півдні, — NYT

Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що активність Сил оборони в Запорізькій області послабить росіян.

Минулого тижня Україна провела активний контрнаступ, спрямований на міста Запорізької області, зокрема Мелітополь та Бердянськ, розташовані біля Азовського моря. Під час цих операцій українські війська просунулися на кілька кілометрів уперед, завдаючи відчутного удару російським силам. Про це 2 серпня писала газета The New York Times.

За словами американських офіційних осіб, Сили оборони України посилили контратаки, проходячи через російські оборонні споруди й послаблюючи противника, що сприяло просуванню вперед.

Посилаючись на слова анонімного західного чиновника, видання пише, що водночас російські війська були розтягнуті й стикалися з проблемами в логістиці, постачанні, особовому складі та озброєнні.

Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав також підтримав цю думку і висловив сподівання на те, що контрнаступ українських військ створить непросту ситуацію для Росії. Можливо, українська активність призведе до додаткових складнощів для ЗС РФ і допоможе Україні повернути контроль над втраченими територіями.

"Українці зараз перебувають у такому становищі, коли вони розуміють, як вони хочуть використовувати свої сили. І ми починаємо бачити, як росіяни відступають назад", — заявив генерал Брідлав.

Нагадаємо, у цій же статті видання NYT зазначало, що Сили оборони на півдні "відійшли" від американської тактики блискавичних рішень і синхронізованих атак на полі бою. Натомість українські захисники зосередилися на артилерійських ударах і вимотуванні противника.