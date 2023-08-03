У Маріуполі щотижня заарештовують по 100 громадян, але повертають не всіх, — радник мера

За словами представника міської адміністрації Петра Андрющенка, росіяни намагаються знайти партизан і приводом для арешту може стати навіть підписка на український Telegram-канал.

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі щотижня заарештовують близько 100 місцевих мешканців, однак повертають назад далеко не всіх. Про це заявив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі телемарафону 3 серпня.

За його словами, масові арешти на захоплених територіях не припиняються і тим самим мирне населення продовжує страждати від дій противника. Під час затримань проводиться повна перевірка громадян і пов'язано це з пошуком партизан.

"Заарештовують усіх за все, навіть за підписку на українські Telegram-канали та українські новини. Це погіршується тим, що системно Росія постійно змінює склад ФСБ, який працює на території Маріуполя. І кожен новий починає все знову", — йдеться в повідомленні.

Рівень репресій не знижується в Маріуполі з першого дня окупації. Регулярно російські представники проводять зачистки та пошукові заходи. Нині зафіксовано пік протиправних дій противника, але триває він уже понад рік.

Петро Андрющенко також зазначив, що доля затриманих громадян невідома, вони просто зникли. Раніше їх відправляли на роботи в Оленівку, Донецьк, Макіївку та Горлівку, проте який напрямок зараз — невідомо.

"З одного боку, це дає змогу ефективно уникати цього. Люди могли вивчити, як діють окупанти, що вони роблять і як робити так, щоб не потрапити їм до рук. З іншого боку, це розв'язує руки нашому спротиву, оскільки ми розуміємо, що незалежно від того, чи будуть проводитися якісь акції саботажу, однаково будуть зачистки, рандомні невибіркові затримання, для того, щоб відзвітувати, що кого знайшли. Вони (зачистки — ред.) абсолютно не залежать від того, чи діє партизанський рух, чи ні", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що партизани отруїли в Маріуполі 17 окупантів. Двоє російських офіцерів померли після дій представників опору "Ї". Окупаційна влада не виключає застосування ціаніду і пестицидів.