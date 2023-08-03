ЗСУ просунулися під Вугледаром і анонсували "гостинці" для ЗС РФ (карта боїв)

За даними DeepStateMap, українські захисники витіснили росіян із північних околиць сіл Микільське та Солодке.

За останніми оновленнями карти військових дій, Збройні сили України просунулися на Вугледарському напрямку. Про це свідчать дані, надані 2 серпня DeepStateMap.

Українським захисникам вдалося прорвати оборону російських військ на північних околицях села Микільське Волноваського району Донецької області, що розташоване поруч із Вугледаром. Окупантів відкинули, і ЗСУ закріпилися в районі місцевих дач.

Крім того, просування українських сил на Вугледарському напрямку не обмежувалося тільки цим успіхом. Дані карти також вказують на той факт, що окупантів витіснили з їхніх позицій на північ від села Солодке Волноваського району.

Фото: deepstatemap.live

За даними DeepState, це стало можливим завдяки ефективній взаємодії 72-ї окремої мотострілецької бригади ім. Чорних Запорожців та миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"Це критично важлива ділянка на лінії фронту, тут розташовані важливі дорожні комунікації і це ключовий захід у тил Вугледара. Однак завдяки злагодженим діям 72-ї та 79-ї бригад, ми забезпечуємо надійну оборону і контролюємо кожен рух противника", — розповів один із бійців 72-ї ОМБр.

Військовий додав: "Ми також успішно просуваємося у звільненні територій, буквально метр за метром, посадка за посадкою. Вітаємо наших ворогів і хочемо зазначити, що перед прийдешніми святами, групи "Шериф" і "Кат" обов'язково відвідають їх із необхідними "гостинцями".

Ситуація в районі Вугледара

3 серпня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що місто Вугледар зазнало артилерійського обстрілу з боку ЗС РФ. Населений пункт обстріляли 26 разів. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, за даними NYT, минулого тижня Україна провела активний контрнаступ у Запорізькій області. Під час цих операцій українські війська просунулися на значну відстань уперед і завдали відчутної шкоди ЗС РФ. Зокрема, американські журналісти повідомили, що Силам оборони вдалося прорвати російську оборону на кількох ділянках фронту.