"Підготовлені та небезпечні": частина "вагнерівців" розташувалася недалеко від кордону з Литвою

Президент Литви припустив, що кількість найманців Пригожина в Білорусі може збільшитися до 10 тисяч, і застеріг від зневажливого ставлення до їхньої присутності поруч із кордонами його країни та Польщі.

Президент Литви Гітанас Науседа 3 серпня на Сувалкському перешийку зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб обговорити можливі провокації з боку Білорусі, повідомляє LRT.

За словами Науседи, розташування найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі є додатковим і дуже важливим фактором ризику безпеки. Його турбує, що частина з них перебуває поблизу кордону з Литвою, тож країна має бути напоготові та готова до всіх сценаріїв.

Як зазначив президент Литви, кількість найманців у Білорусі вже перевищує або ж наближається до 4 тисяч. Частина з них зайняла позиції в Гродненській області, у зв'язку з чим існує ризик провокацій на польських або ж литовських кордонах.

За словами глави держави, уже вжито заходів, посилено охорону кордону Литви, підготовлено й оновлено плани прикриття кордону, які передбачають посилення і з боку армії.

Гітанас Науседа зустрівся в Сувалках із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким Фото: BNS

"У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але абсолютно зрозуміло одне: і для Путіна, і для Лукашенка було б надто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків "Вагнера" в їхньому безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО", — заявив Науседа.

Президент Литви припустив, що кількість найманців Пригожина в Білорусі може збільшитися до 10 тисяч і застеріг від зневажливого ставлення до присутності такої кількості озброєних бойовиків, оскільки вони становлять серйозну силу і мають бойовий досвід.

"Це люди, які набули бойового досвіду на полі бою, вони дійсно дуже небезпечні", — заявив Науседа.

Президент наголосив, що необхідно продовжувати підвищувати обізнаність НАТО про додаткову небезпеку, яку найманці "Вагнера" становлять для безпеки Литви, Польщі та інших союзників по НАТО.

За словами Науседи, дії групи "Вагнера" вважатимуться частиною дій Російської Федерації.

Нагадаємо, польський генерал пояснив присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі. "Вагнерівці" можуть проникати на територію Польщі, але це не та агресія, якої слід побоюватися офіційній Варшаві.

Крім цього, 1 серпня військові аналітики з ISW розповіли про те, як Олександр Лукашенко використовує ПВК "Вагнер". Російські найманці потрібні білоруському авторитарному лідеру для створення нового типу воєнізованого формування, якого раніше в РБ не існувало.