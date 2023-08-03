ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі в прискореному порядку, — Європейська комісія

Рада ЄС ввела обмежувальні заходи проти Білорусі у відповідь на її причетність до агресії Росії проти України.

Рада ЄС 3 серпня ввела нові обмежувальні заходи проти Республіки Білорусь у зв'язку з незаконним вторгненням Росії в Україну і у відповідь на причетність Мінська до агресії, повідомила Єврокомісія.

"Європейська комісія вітає сьогоднішнє ухвалення Радою подальших цілеспрямованих обмежувальних заходів у зв'язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Білорусі до агресії", — ідеться в повідомленні.

Нові заходи забезпечать більш узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі, а також допоможуть унеможливити обхід російських санкцій через Білорусь.

Ці заходи поширюють заборону на експорт до Білорусі низки особливо чутливих товарів і технологій, які сприяють військово-технічному прогресу Білорусі.

Додаткову заборону буде введено на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів і технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі.

"Ці обмежувальні заходи запроваджуються в прискореному порядку з огляду на терміновість, пов'язану з боротьбою з обходом певних товарів і технологій із високим ступенем конфіденційності", — ідеться в повідомленні.

Санкції ЄС проти Росії довели свою ефективність. Вони обмежують можливості Росії вести війну проти України, зокрема виробляти нову зброю і ремонтувати наявну, а також перешкоджають транспортуванню матеріалів.

Раніше, 26 липня, Фокус повідомляв, що в ЄС схвалили санкції проти Білорусі. Країни Євросоюзу не знімуть обмеження з білоруських калійних добрив. Новий пакет санкцій, який можуть оголосити вже в серпні, імовірно стосуватиметься авіації та товарів подвійного призначення.

Крім цього, у Білорусі з'явилося тактичне ядерне озброєння, перекинуте з Російської Федерації. Таку інформацію отримали журналісти видання CNN, поговоривши зі своїми джерелами в розвідувальному управлінні Міноборони США.