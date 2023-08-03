В очікуванні F-16: Тайвань має намір модернізувати літаки Mirage-2000

Уряд острова розглядає можливість модернізації дев'яти з 54 літаків Mirage 2000-5, що збереглися, "як зі стратегічних міркувань, так і з міркувань зниження ризиків".

Тайвань розглядає можливість продовження терміну служби частини своїх винищувачів Mirage 2000-5 у зв'язку з можливими затримками в отриманні від США 66 нових винищувачів F-16C/D Block 70, повідомляє The War Zone.

Оглядачі пишуть, що в умовах, коли побоювання щодо можливої китайської агресії проти Тайваню тільки посилюються, а активність китайської військової авіації в районі острова зростає, можливості повітряного флоту Тайваню стають дедалі більше об'єктом пильної уваги.

Згідно із заявою штабу командування ВПС Тайваню, наразі проводять дослідження можливості продовження терміну служби 9 із 54 літаків Mirage 2000-5, що збереглися, "як зі стратегічних міркувань, так і з міркувань зниження ризиків".

Зазначається, що ці машини, які підлягатимуть модернізації, будуть двомісними. Це вважається більш економічно ефективним, оскільки літаки виконують подвійну функцію — протиповітряної оборони та навчання.

Тим часом щодо термінів проведення модернізації поки що нічого невідомо, так само як і про терміни надання Тайваню американських літаків. Відомо, що США схвалили продаж Тайваню літаків F-16A/B, але країна прагнула диверсифікувати свій винищувальний парк і не залежати від єдиного джерела постачання цієї життєво важливої техніки, що може бути поставлено під загрозу в умовах кризи або навіть залежно від відносин США з Китаєм.

Нагадаємо, США може профінансувати купівлю озброєння для Тайваню на тлі зростаючої загрози з боку Китаю в рамках додаткового бюджету. Як повідомили журналісти Financial Times, якщо Конгрес схвалить ініціативу, то Тайвань уперше отримає озброєння через систему іноземної військової допомоги, що буде реалізована коштом американських платників податків.