Хочуть воювати більше за чоловіків: у РФ почали масово вербувати на війну з жіночих колоній, — ЗМІ

Жінки охочіше, ніж чоловіки, погоджуються піти на війну, каже Ольга Романова, оскільки більше схильні до пропаганди. У підсумку вони укладають контракти з Міноборони РФ та іноді вступають до штурмових загонів.

У Росії почали масово вербувати жінок із колоній на війну в Україні. Як виявилося, ув'язнені охоче погоджуються на пропозиції, оскільки вкрай схильні до пропаганди. Про це розповіла засновниця проєкту "Русь седящая" Ольга Романова російським ЗМІ.

"Бажання засуджених і не засуджених жінок іти на війну дуже велике. На відміну від чоловіків, жінки у в'язниці вкрай схильні до пропаганди. Ми можемо чекати новин і з інших жіночих зон. І жінки навіть більше хочуть воювати", — каже Романова.

За її словами, донедавна окупаційна влада активно вербувала жінок на непідконтрольній Києву території. Наразі ця практика застосовується й на території РФ. Зокрема, 30 засуджених жінок із ВК-7 у липецькій Новоуглянці завербувалися на війну, уклавши контракт із Міноборони.

"У Липецьку було саме масове вербування. Знаю, що жінок вибували навіть із московських СІЗО", — розповіла Романова.

На її думку, така практика — відносно нове явище, оскільки протягом півтора року надходила інформація, що жінки погоджуються йти на війну. Водночас зечки записуються до штурмових загонів, і хоча утримуюють їх разом із чоловіками, воюють жінки окремо. У багатьох жінок позивний "Вовчиця".

Також Романова зазначила, що не тільки жінки з колоній хочуть іти воювати — йдуть і добровольцями. Наприклад, їй розповіли, що зустрічали на передовій снайперку з Москви з позивним "Лакі", яка зрештою потрапила в полон.

Імовірно, поштовхом для цього явища став ухвалений у Держдумі РФ закон про припинення кримінального переслідування щодо тих, хто пішов на війну добровольцем.

"Жінка тепер теж може вирушити воювати в Україну й уникнути покарання", — зазначає Романова.

Нагадаємо, усупереч словам керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що ув'язнених у компанію вже не вербують, мешканців РФ рекрутують до лав "вагнерівців" через пункти в Омську та Новосибірську. За останніми даними, ПВК планує відновити набір найманців уже в серпні поточного року.