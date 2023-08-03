"Придбали у Польщі": у бійців тероборони з'явився командирський БТР-амфібія (відео)

БТР-амфібія українські захисники зможуть використовувати під час виконання бойових завдань та для евакуації поранених з поля бою.

Бронетранспортер-амфібію SKOT R3M придбали у Польщі та передали на баланс 116-ої Полтавської окремої бригади тероборони. Про це розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький у своєму Telegram-каналі.

БТР OT-64 SKOT R-3M – командирська версія машини, вона не оснащена зброєю. Техніка може вміщати до 12 бійців десанту, з водієм та командиром включно. БТР оснащений відкачувальними системами на випадок потрапляння води та централізованою системою підкачки шин, розповів Біленький.

"БТР-амфібія стане в нагоді нашим захисникам! Все для фронту! Слава ЗСУ", – зазначив український політик.

За словами Біленького, БТР-амфібію SKOT R3M для потреб 116-ї Полтавської окремої бригади територіальної оборони було придбано разом з народним депутатом України Олегом Кулінічем (у 2019 році обрали до Верховної Ради як безпартійного самовисуванця за 147 округом, який знаходиться на Полтавщині).

Нагадаємо, у липні на потреби ЗСУ передали танк окупантів. У березні минулого року російські окупанти обстріляли саме з цього з Т-80 міську лікарню в Тростянці. Наказ віддавав командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський". Танк був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом обстрілу Тростянецької лікарні, який відбувся на початку масштабного вторгнення російських військ на територію України.